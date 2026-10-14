आगरा में किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मिलने को लेकर हंगामा, नारेबाजी
आगरा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मिलने पहुंचे किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। किसान ...और पढ़ें
HighLights
आगरा में किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मिलने का प्रयास किया।
किसानों की डीएपी खाद व सब्सिडी समस्याओं पर विरोध।
जागरण संवाददाता, आगरा। मंडलायुक्त कार्यालय में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मिलने पहुंचे किसान कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कार्यकर्ता मंत्री से मिलकर किसानों की समस्याएं बताना चाहते थे। पुलिस द्वारा रोकने पर हंगामा हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस और कृषि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आगरा में आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मुकेश डागुर किसानों की समस्याओं को लेकर उनसे मिलने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे।
पुलिस द्वारा रोके गए कार्यकर्ताता।
मुकेश डागुर ने लगाए आरोप
मुकेश डागुर का आरोप है कि बाजार बिक्री के लिए समय से नहीं खुल रहे हैं। आलू की बुवाई का समय चल रहा है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही आलू किसानों को सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिल रहा है।
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पुलिस और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी
मुकेश का कहना है कि इन्हीं समस्याओं को कृषि मंत्री के सामने रखने के लिए पहुंचे किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। घटना के दौरान कार्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई और कार्यकर्ताओं ने पुलिस व कृषि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।