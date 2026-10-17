आगरा: खेरिया मोड़ पुल 90 दिन के लिए बंद, लाखों लोगों को बदलना होगा रास्ता

जागरण, संवाददाता, आगरा। Agra News: खेरिया मोड़ पुल की मरम्मत के लिए शुक्रवार की रात एक बजे के बाद उसे बंद कर दिया गया। रेल प्रशासन द्वारा दोनों ओर बैरिकेडिंग करके अजीत नगर गेट और ईदगाह चौराहे की ओर से आने वाले वाहनों को रोक दिया। इन सभी वाहनों का वैकल्पिक मार्ग बारह खंभा रेलवे फाटक से होकर निकाला गया।

तीन महीने तक वाहन वैकल्पिक मार्ग से होकर जाएंगे। पुल की निर्धारित आयु पूरी होने के चलते रेल प्रशासन द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। रेल प्रशासन ने रात एक के बजे के बाद पुल पर लगाई बैरिकेडिंग रेलवे के कर्मचारियों द्वारा रात एक बजे से पुल पर वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाने का काम शुरू किया गया। खेरिया और ईदगाह दोनों ओर वाहनों का आवागमन बंद होने का चेतावनी बोर्ड लगाया। इसके बाद बैरिकेडिंग करके वाहनों को वैकल्पिक मार्ग बारह खंभा रेलवे फाटक की ओर भेज दिया गया।

वैकल्पिक मार्ग बारह खंभा से होकर वाहनों को निकाला गया रात में बाजार बंद होने और वाहनों का आवागमन कम होने के बावजूद बारह खंभा रेलवे फाटक पर भारी वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। पुल बंद करने से शनिवार सुबह से पांच लाख लोगों को तीन महीने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा है।