UP Weather: बारिश से लुढ़का तापमान, आगरा में आज के मौसम का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, आगरा। UP Weather Today: बादलों की गरज-चमक और तेज हवा चलने के साथ शुक्रवार सुबह से कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। इससे गर्मी से राहत मिल गई, दोपहर में धूप निकल आई। शाम को बादल छाने के साथ ठंडी हवा चलने लगी। इससे दिन का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। 10.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को बादल छाए रह सकते हैं। शनिवार सुबह गुलाबी ठंडक से हुई। स्कूली बच्चे हल्के गर्म कपड़ों में पढ़ने के लिए गए।

7.5 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा, आज छाए रहेंगे बादल तेज धूप निकलने से गर्मी और उमस के बीच गुरुवार को मौसम बदल गया था, बादल छाने के साथ बारिश हुई। दूसरे दिन भी सुबह से ही बादल छाए रहे, तेज हवा चलने के साथ ही सुबह छह बजे से बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुबह सात बजे के बाद कमला नगर, बल्केश्वर, ट्रांस यमुना कॉलोनी, दयालबाग सहित कई क्षेत्रों में 20 से 25 मिनट तेज बारिश के बाद बूंदाबांदी होने लगी। इससे न्यनूतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।