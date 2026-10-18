करवाचौथ पर महिलाओं को भा रहे रानी रंग के अनारकली सूट और साड़ियां, जेंट्स को वेलवेट कुर्ते

जागरण संवाददाता, आगरा। नवरात्र के साथ ही करवाचौथ, सहालग और दीपावली के लिए नए कलेक्शन आ गए हैं। करवाचौथ के लिए अनारकली सूट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इसमें भी रानी रंग पहली पसंद है। इसके साथ ही पारंपरिक रानी और लाल रंग की साड़ी के कलेक्शन उपलब्ध हैं। यह भी दो हजार से 30 हजार रुपये की कीमत के हैं। कपड़ों के शोरूम पर करवाचाैथ और दीपावली के लिए अलग से कलेक्शन उपलब्ध हैं।

शादी और दीपावली के लिए पुरुषों के लिए वेलवेट के कुर्ते का स्टाक सबसे ज्यादा है। इसमें भी नेक एम्ब्रायडरी के कलेक्शन को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। दो हजार से 30 हजार के अनारकली सूट बने पहली पसंद कपड़ों के शोरूम और दुकानों पर करवाचौथ के लिए महिलाओं के लिए साड़ी और सूट में रानी रंग, सुर्ख लाल, मैरून रंग पहली पसंद हैं। इसमें भी बनारसी सिल्क, जार्जेट सीक्वेंस और लाइटवेट आर्गेन्जा में सुर्ख लाल साड़ियां पसंद आ रही हैं। मगर, इस बार अनारकली सूट को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, अलग लुक के साथ ही पहनने में भी आरामदायक है। नवविवाहिता के लिए बीच हाट पिंक और मैजेंटा रंग का कलेक्शन उपलब्ध है। हरे रंग की साड़ी भी पसंद की जा रही हैं।

दीपावली और सहालग के लिए नेक एम्ब्रायडरी का कलेक्शन पुरुषों के परिधानों में हल्के रंगों के फार्मल कपड़ों की मांग बनी हुई है। वहीं, एथनिक वियर में नेक कढ़ाई और अलग कट वाले कुर्ते ग्राहकों का ध्यान खींच रहे हैं। क्रिस्टल वर्क और वेलवेट के कपड़े वाले कुर्ते भी चलन में हैं। कारोबारियों का कहना है कि नेक एम्ब्रायडरी के साथ कुर्ते का बाटम में भी वही डिजाइन पसंद की जा रही है। नाम का ट्रेंड भी इसमें चल रहा है। नेहरू कोटी में भी डिजाइन और जैपेनीज कपड़े को प्राथमिकता दे रहे हैं।