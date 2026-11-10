बैंक आफ बड़ौदा में बंपर भर्ती: इन पदों पर करें आवेदन, ऐसे होगा चयन

जागरण संवाददाता, आगरा। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे अनुभवी अभ्यर्थियों के लिए बैंक आफ बड़ौदा ने भर्ती निकाली है। बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज (डब्ल्यूएमएस) विभाग में 837 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 नवंबर 2026 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in के करियर सेक्शन में आवेदन कर सकते हैं। सभी नियुक्तियां संविदा पर होंगी।

शुरुआती अनुबंध पांच साल का रहेगा, जिसे प्रदर्शन और बैंक की जरूरत के अनुसार पांच साल और बढ़ाया जा सकता है। वेतन योग्यता और अनुभव के आधार पर तय होगा। आवेदन के लिए किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है।

सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए तीन साल, टेरिटरी हेड के लिए आठ साल, ग्रुप हेड के लिए 12 साल और हेड इन्वेस्टमेंट के लिए दस साल का संबंधित अनुभव मांगा गया है। ग्रुप हेड के लिए पांच साल का टीम लीड अनुभव भी जरूरी है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए निर्धारित एनआईएसएम या आईआरडीए प्रमाणपत्र आवश्यक है। आयु सीमा पद के अनुसार 24 से 50 वर्ष है।