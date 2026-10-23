जियो आईपीओ में निवेश करने का आखिरी मौका, 1977 के रिलायंस IPO जैसे फायदे की उम्मीद में निवेशक

जागरण संवाददाता, आगरा। जियो प्लेटफार्म का आईपीओ बुधवार को खुल गया। इसको लेकर निवेशकों में लंबे समय से इंतजार था। ये 23 अक्टूबर तक खुला है। ऐसे में निवेशकों और शेयर मार्केट विशेषज्ञों में काफी उत्साह है। उनका कहना है कि निवेश का फैसला केवल कंपनी के नाम के आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि मौजूदा मार्केट की स्थिति और संभावनाओं को लेकर करना चाहिए।

जियो आईपीओ में लंबा निवेश करना ही बेहतर विकल्प है। तीन से चार साल तक इसमें निवेश करके भूल जाएं। वैश्विक गतिविधियों के कारण मार्केट की स्थिति काफी खराब है। जियो को इसे अभी लांच नहीं करना चाहिए था। थोड़ा समय रुककर जारी होता तो मुनाफे का प्रतिशत ज्यादा होता, उम्मीद है कि ये मुनाफा देगा। जिस तरह से 1977 में रिलायंस के आईपीओ से लाखों का फायदा मिला था।

कम से कम तीन से चार साल का धैर्य जरूरी शेयर मार्केट विशेषज्ञ विदित बंसल ने बताया कि आईपीओ को लंबी अवधि के नजरिये से देखें तभी फायदा है। अच्छी कंपनी का शेयर भी यदि महंगे मूल्य पर खरीदा जाए, तो उससे अपेक्षित रिटर्न मिलना जरूरी नहीं है। निवेशक लिस्टिंग के दिन मुनाफा कमाने के उद्देश्य से आवेदन करने के बजाय कम से कम तीन से चार साल का धैर्य रखें।

उतार-चढ़ाव से घबराने के बजाय आय, मुनाफे और कारोबार के विस्तार पर नजर रखें। हालांकि, लंबी अवधि में भी नुकसान की आशंका रहती है। इस समय कई लोग आईपीओ लेना चाह रहे होंगे। ऐसे में सलाह दी गई है कि स्वजन में जितनों के पास भी डीमैट अकाउंट है सबके खाते से आवेदन कर दें। इससे किसी के भी खाते में आईपीओ मिलने की संभावना बन जाएगी।

26 को होगा शेयरों का आवंटन जियो प्लेटफार्म का आईपीओ 23 अक्टूबर तक खुला है। इसका प्राइस बैंड 1065 से 1119 रुपये प्रति शेयर तय है। एक लाट में 12 शेयर हैं और ऊपरी मूल्य पर न्यूनतम आवेदन राशि 13428 रुपये है। शेयरों का आवंटन 26 अक्टूबर को और बाजार में लिस्टिंग 28 अक्टूबर को संभावित है।आईपीओ के जरिए करीब 30213 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।