JIO IPO News: दो दिन में 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ जियो आईपीओ, GMP ने दिया लिस्टिंग पर इतना मुनाफा होने का संकेत!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। JIO IPO News: रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ दूसरे दिन के बाद अब तक कुल 5.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 30,200 करोड़ रुपये के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को कुल मिलाकर लगभग 3.73 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिली हैं। यानी निवेशकों की ओर से 19.75 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 110 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई गई।

जियो आईपीओ को मिल रही ताबड़तोड़ बोलियों के बीच इसका जीएमपी भी उछाल मार रहा है। हालांकि, बीते कल के मुकाबले में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई। आज यानी रात 9 बजकर 25 मिनट पर जियो का जीएमपी 243 (21.72%) पर है। यानी यह इस बात का संकेत दे रहा है कि जियो का आईपीओ अपने अपर प्राइस बैंड से 243 रुपये की अधिक की कीमत पर लिस्ट हो सकता है।

किस कैटेगरी में कितनी बोलियां मिली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए आरक्षित हिस्से को 13.29 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। इसमें 4.9 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 65.14 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां आईं। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से भी मांग मजबूत रही। यह हिस्सा 5.97 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इन्वेस्टर्स सेगमेंट को 1.54 गुना सब्सक्राइब किया गया, जिसमें 8.5 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 13.09 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लगाई गईं।

कर्मचारियों और शेयरधारकों के लिए आरक्षित हिस्से को क्रमशः 2.1 गुना और 4.04 गुना सब्सक्राइब किया गया। 212 एंकर निवेशकों को आवंटित किए गए 8,109.85 करोड़ रुपये के शेयर जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर 212 एंकर निवेशकों को 8,109.85 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित किए हैं। इस ऑफर के लिए संस्थागत निवेशकों की मांग 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो एंकर बुक में उपलब्ध शेयरों की कुल कीमत से 30 गुना से भी अधिक है।