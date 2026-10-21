Jio IPO में पैसा लगाएं या लिस्टिंग का करें इंतजार? ₹30,213 करोड़ के मेगा इश्यू पर ब्रोकरेज फर्म ने दी सलाह

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े IPO में निवेश का मौका आ गया है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio IPO) प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का IPO 21 अक्टूबर यानी आज से लेकर 23 अक्टूबर 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी ने शेयर का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 तय किया है। एक लॉट में 12 शेयर हैं, यानी ऊपरी प्राइस बैंड पर रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹13,428 लगाने होंगे। शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को होने की उम्मीद है, जबकि BSE और NSE पर लिस्टिंग 28 अक्टूबर को प्रस्तावित है।

अब सबसे बड़ा सवाल है कि निवेशकों को IPO में अभी बोली लगानी चाहिए या शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद खरीदारी का इंतजार करना चाहिए? IPO की खास बातें एक्सपर्ट की राय और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या संकेत दे रहा है? जियो IPO को लेकर बाजार में उत्साह है। लेटेस्ट GMP की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम (jio ipo gmp today) करीब ₹273 तक पहुंचा है। ₹1,119 के ऊपरी प्राइस बैंड में इसे जोड़ें तो संभावित लिस्टिंग कीमत ₹1,364–₹1,366 बनती है। यह इश्यू प्राइस से करीब 22% की संभावित बढ़त का संकेत है, लेकिन GMP अनौपचारिक बाजार का आंकड़ा है और इसकी गारंटी नहीं होती।