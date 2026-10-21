JIO यूजर्स को हर GB के लिए नहीं देना होगा ज्यादा पैसा? आकाश अंबानी ने बताया कमाई बढ़ाने का नया प्लान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: Reliance Jio के IPO से पहले कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी (Akash amabani) ने साफ किया है कि जियो नेटवर्क से कमाई बढ़ाने के लिए सिर्फ मोबाइल रिचार्ज महंगा करने हर गीगाबाइट (GB) डेटा के ज्यादा पैसा वसूलने पर निर्भर नहीं करेगी। कंपनी का फोकस ग्राहकों को ज्यादा डिजिटल सेवाएं देने, होम ब्रॉडबैंड का विस्तार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेवाओं के जरिए कारोबार बढ़ाने पर है।

मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में आकाश अंबानी ने कहा कि टैरिफ कंपनी के बिजनेस मॉडल का एक हिस्सा है, लेकिन कमाई बढ़ाने का इकलौता तरीका नहीं है। JIO अपने 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करके उन्हें बेहतर डिजिटल अनुभव देना चाहती है।

सिर्फ रिचार्ज नहीं, इन सेवाओं से भी कमाई बढ़ाएगी जियो Jio की रणनीति अब ग्राहकों को ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें अतिरिक्त डिजिटल सेवाएं देने की है। कंपनी जिन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है, उनमें

होम ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस: घरों तक हाई-स्पीड इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना।

OTT और डिजिटल सब्सक्रिप्शन: इंटरनेट के साथ वीडियो, म्यूजिक और क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं देना।

AI आधारित सेवाएं: ग्राहकों और कारोबारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सुविधाएं विकसित करना

एंटरप्राइज सर्विसेज: कंपनियों को क्लाउड, कनेक्टिविटी और डिजिटल समाधान उपलब्ध कराना। कंपनी का मानना है कि जब ग्राहक एक ही प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे, तो जियो के लिए प्रति ग्राहक कमाई बढ़ाने के नए मौके बनेंगे।

रिचार्ज महंगा होगा या नहीं? जियो के अगले टैरिफ हाइक (Jio tariff hike) को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, आकाश अंबानी ने अगली बढ़ोतरी की तारीख या टैरिफ किस स्तर तक जाएंगे, इस बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि कीमतों से जुड़े फैसले ग्राहकों की जरूरतों, प्रतिस्पर्धा, महंगाई, निवेश की जरूरतों और बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। कंपनी के लिए नेटवर्क की गुणवत्ता और सेवाओं को किफायती बनाए रखना भी अहम है। यानी जियो ने टैरिफ बढ़ाने की संभावना को खारिज नहीं किया है, लेकिन फिलहाल कोई समयसीमा नहीं बताई है।