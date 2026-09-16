आगरा जनकपुरी महोत्सव से पहले चमकेगा सिकंदरा, 12 करोड़ रुपये से विकास कार्य

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: श्रीरामलीला महोत्सव के अंतर्गत होने जा रहे जनकपुरी महोत्सव की तैयारियों के साथ क्षेत्र में विकास कार्य भी गति पकड़ने लगे हैं। सिकंदरा स्थित भावना एस्टेट रोड पर सजने जा रही जनकपुरी के लिए करीब 12 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली है। मंगलवार को मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने विधि-विधान और पूजा-पाठ के साथ इन कार्यों का शुभारंभ किया।

विकास कार्यों में सड़क निर्माण और सुधार, नाली मरम्मत, इंटरलाकिंग टाइल्स, सीसी रोड, हाटमिक्स सड़क और नालों को कवर करने के काम शामिल हैं।

मेयर बोलीं, महोत्सव के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विकास बजट मेयर ने कहा कि जनकपुरी महोत्सव के इतिहास में इस बार क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा विकास बजट दिया गया है। नगर निगम जनकपुरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा। शुभारंभ के बाद मेयर जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार (राजू यादव) के निवास पर पहुंचीं और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि राजू यादव के नेतृत्व में जनकपुरी क्षेत्र की तस्वीर बदलने जा रही है। आयोजन समिति ने क्षेत्र के विकास का जो खाका तैयार किया था, उसे धरातल पर उतारने में उन्हें खुशी हो रही है।