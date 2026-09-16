ई-ऑफिस में लापरवाही में आगरा में सख्त कार्रवाई, 6 अधिकारी और 192 कर्मचारियों का वेतन रुका

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य न करने या फिर कार्य में लापरवाही बरतने पर जिले में पहली सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। शासन के आदेश पर मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय ने छह अधिकारियों और 192 कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया है। ई-ऑफिस से ठीक से कार्य करने और इसका प्रमाण पत्र देने पर वेतन जारी होगा। वेतन न मिलने पर मंगलवार को कई कर्मचारियों ने रोष जताया।

आगरा जनपद में 111 सरकारी विभागों में 30 हजार कर्मचारी हैं। कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी सहित अन्य कार्यालयों में एक मार्च 2025 को ई-ऑफिस प्रणाली लागू हुई थी।

कलेक्ट्रेट और छह तहसीलों के हैं अधिकारी और कर्मचारी कलेक्ट्रेट और छह तहसीलों में 192 कर्मचारी और छह प्रशासनिक अधिकारी हैं। इससे पूर्व सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। शुरुआत में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने ई-आफिस से कार्य किया लेकिन नौ माह के बाद पुराने ढर्रे पर लौट आए। हाल ही में ई-ऑफिस से कार्य में लापरवाही बरती जाने लगी। शासन से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है।