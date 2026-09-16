त्योहार पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, दुर्गा पूजा-दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे की स्पेशल ट्रेन
रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के लिए तीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का ...और पढ़ें
HighLights
दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पर्व के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी।
आगरा के ईदगाह जंक्शन से गुजरेंगी कुल तीन ट्रेनें।
दो नियमित और एक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन।
जागरण संवाददाता, आगरा। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इनमें दो ट्रेन नियमित रूप से निर्धारित दिनों में चलेंगी। जबकि एक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन होगी। तीनों ट्रेन आगरा के ईदगाह जंक्शन स्टेशन से होकर गुजरेंगी।
दो स्पेशल और एक अनारक्षित ट्रेन का होगा संचालन
गोमतीनगर-वलसाड-गोमतीनगर ट्रेन गोमतीनगर से पांच अक्टूबर से 23 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी। दोपहर दो बजे रवाना होकर रात 12.35 बजे ईदगाह जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन शाम पांच बजे वलसाड पहुंचेगी। वापसी में वलसाड से हर मंगलवार रात 10.15 बजे ट्रेन चलेगी। अगले दिन दोपहर 2.45 बजे ईदगाह और रात दो बजे गोमतीनगर पहुंचेगी।
बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस अनारक्षित स्पेशल ट्रेन बढ़नी से आठ अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर गुरुवार और बांद्रा टर्मिनस से 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार चलेगी।
बढ़नी से ट्रेन की वापसी
बढ़नी से ट्रेन शाम 7.45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10.20 बजे ईदगाह पहुंचेगी और शनिवार सुबह 6.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में बांद्रा टर्मिनस से शनिवार सुबह 9.30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6.35 बजे ईदगाह और रात 11.30 बजे बढ़नी पहुंचेगी। भगत की कोठी-दानापुर स्पेशल ट्रेन भगत की कोठी से सात अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर बुधवार और दानापुर से आठ अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर गुरुवार चलेगी।
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ईदगाह स्टेशन का ये रहेगा टाइम
भगत की कोठी से ट्रेन बुधवार शाम 5.20 बजे चलकर रात तीन बजे ईदगाह स्टेशन पहुंचेगी और गुरुवार शाम 5.45 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में दानापुर से गुरुवार शाम 7:10 बजे चलकर शुक्रवार दोपहर 1.40 बजे ईदगाह और शनिवार देर रात 1.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी।
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