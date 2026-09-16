त्योहार पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, दुर्गा पूजा-दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे की स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, आगरा। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इनमें दो ट्रेन नियमित रूप से निर्धारित दिनों में चलेंगी। जबकि एक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन होगी। तीनों ट्रेन आगरा के ईदगाह जंक्शन स्टेशन से होकर गुजरेंगी।

दो स्पेशल और एक अनारक्षित ट्रेन का होगा संचालन गोमतीनगर-वलसाड-गोमतीनगर ट्रेन गोमतीनगर से पांच अक्टूबर से 23 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी। दोपहर दो बजे रवाना होकर रात 12.35 बजे ईदगाह जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन शाम पांच बजे वलसाड पहुंचेगी। वापसी में वलसाड से हर मंगलवार रात 10.15 बजे ट्रेन चलेगी। अगले दिन दोपहर 2.45 बजे ईदगाह और रात दो बजे गोमतीनगर पहुंचेगी।