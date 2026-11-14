ताजमहल की सुरक्षा होगी और मजबूत, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और ब्लाइंड स्पॉट पर लगेंगे CCTV

जागरण संवाददाता, आगरा। पुलिस महानिदेशक सुरक्षा अमरेंद्र कुमार सेंगर ने शनिवार को किया ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। ताजमहल के बाहर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तैयार करने, ब्लाइंड स्पाट की पहचान कर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने, स्मारक की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए जाने को उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की।

ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था की स्थायी समिति की हुई बैठक ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को स्थायी समिति की सर्किट हाउस में बैठक हुई। ताजमहल में लगे उपकरणों, सर्विलांस सिस्टम एवं एन्टी ड्रोन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, स्कैनर की क्रियाशीलता की समीक्षा की गई। बैठक में बंदरों की समस्या के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया गया।