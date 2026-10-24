इंडिया एआई फेलोशिप: AI शोध के लिए छात्रों को मिलेगी लाखों की वित्तीय मदद, PhD शोधार्थियों को मासिक स्टाइपेंड

जागरण संवाददाता, आगरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में शोध करने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इंडिया एआई फेलोशिप 2026-27 करने का अवसर है। इसके तहत स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं पीएचडी शोधार्थियों को मासिक स्टाइपेंड के साथ रिसर्च ग्रांट भी मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट https://fellowship.indiaai.gov.in पर जाकर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

इंडिया एआई फेलोशिप 2026-27 में कुल 13,500 फेलोशिप का लक्ष्य है। हालांकि आवेदन के साथ संबंधित संस्थान की मंजूरी और गाइड के हस्ताक्षर की प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी करनी होगी। इसमें यूजी छात्रों को एक लाख रुपये और पीजी छात्रों को दो लाख रुपये मिलेंगे।

पीएचडी शोधार्थियों के लिए हर महीने 70,000 से 80,000 रुपये तक स्टाइपेंड और सालाना दो लाख रुपये का रिसर्च ग्रांट निर्धारित है। इसके साथ ही सहायता की वास्तविक योग्यता और राशि संबंधित श्रेणी के नियमों के अनुसार तय होगी। आवेदन मिलने के बाद सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

इसके बाद विशेषज्ञों की ओर से शोध प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। आवेदन के लिए संस्थान के लेटरहेड पर हस्ताक्षर और मुहर लगा मंजूरी पत्र, सेमेस्टर की मार्कशीट, एआई कोर्स को प्रमाणपत्र, रिसर्च प्रस्ताव, अपार आईडी, छात्र पहचान पत्र और बैंक खाते से संबंधित प्रमाण देना होगा। बैंक प्रमाण के तौर पर अपने नाम का कैंसिल चेक अथवा पासबुक के पहले पन्ने की प्रति देनी होगी। पीजी के विद्यार्थी गेट स्कोर कार्ड से भी आवेदन कर सकते हैं।