UP Weather: मानसून की धीरे-धीरे विदाई, अब कैसा रहेगा आगरा का मौसम? IMD का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, आगरा। UP Wather: शहर में गुरुवार को हुई वर्षा के बाद शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। सुबह से धूप जरूर निकली, लेकिन दोपहर में आंशिक बादल घिर आए। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब मौसम शुष्क रहेगा।

शहर में गुरुवार को 10 एमएम से अधिक वर्षा हुई थी। तेज हवा के साथ वर्षा होने से उमस व गर्मी से राहत मिली थी। इसका असर शुक्रवार सुबह भी देखने को मिला। धूप जरूर निकली, लेकिन दोपहर 12 बजे के करीब आंशिक बादल घिर आए।

गुरुवार को हुई वर्षा ने गिराया अधिकतम व न्यूनतम तापमान इसके बाद दिनभर कभी धूप निकली तो कभी सूरज बादलों के पीछे छिपा रहा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।