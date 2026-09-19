हरियाणा के इन दो जिलों के लोग हो जाएं सावधान! आज तेज बारिश; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून के बादल फिर से गायब हो गए हैं। अभी कुछ दिन तक वर्षा नहीं होने और तापमान के बढ़ने की संभावना बनी हुई है।

वहीं, मौसम विभाग आने वाले दिनों में मानसून की विदाई की घोषणा भी कर सकता है। पिछले वर्ष यह सितंबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किया गया था।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को पंचकूला और अंबाला में वर्षा की चेतावनी है। उसके बाद लगातार प्रदेश में कोई भी वर्षा की संभावना नहीं है। सभी जिलों में तापमान बढ़ने की उम्मीद है।

शुक्रवार को भी दिन के समय तेज धूप निकलने के कारण चार डिग्री तक तापमान बढ़ गया। वहीं प्रदेश में अभी तक सामान्य से 24 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। इसमें दो जिले ही ऐसे है जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।