निष्क्रिय आधार फिर से होंगे एक्टिव: जन्मतिथि सुधार के लिए नए शपथपत्र नियम, क्या है यूसी क्लाइंट? जिससे तेज होगा काम

जागरण संवाददाता, आगरा। जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में गलत या अमान्य दस्तावेज जमा करने अथवा जन्मतिथि संबंधी गलत जानकारी देने के कारण निष्क्रिय हुए आधार को दोबारा सक्रिय कराने के लिए वयस्कों और बच्चों के अलग-अलग शपथपत्र निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए वयस्कों को एनेक्सर-3 और बच्चों के मामले में माता-पिता या कानूनी अभिभावक को एनेक्सर-3ए के प्रारूप में शपथपत्र देना होगा। आगरा के आधार सेवा केंद्र में यूसी क्लाइंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आधार संबंधी प्रक्रिया तेजी से पूरी करने में मदद मिलेगी।

निर्धारित शपथपत्र के अनुसार, आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि आधार नामांकन या अपडेट के दौरान जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में अमान्य दस्तावेज जमा किया गया था या जन्मतिथि के संबंध में गलत जानकारी दी गई थी। आवेदक को इसके लिए खेद जताते हुए सही और सत्यापन योग्य जन्मतिथि प्रमाणपत्र देने का वचन भी देना होगा। शपथपत्र में यह भी उल्लेख है कि जन्मतिथि के दस्तावेज में धोखाधड़ी या गलत जानकारी मिलने पर आधार दोबारा निष्क्रिय किया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

जन्मतिथि के गलत दस्तावेज से निष्क्रिय हुए आधार के लिए वयस्कों-बच्चों के अलग शपथपत्र बच्चों के मामले में माता-पिता या कानूनी अभिभावक को शपथपत्र देना होगा। इसमें बच्चे के आधार से संबंधित गलत जानकारी या अमान्य जन्मतिथि प्रमाणपत्र के बारे में घोषणा करनी होगी। साथ ही सही दस्तावेज जमा करने और आगे जन्मतिथि में किसी अन्य अपडेट के लिए पात्र नहीं होने संबंधी वचन भी देना होगा।

सही जन्मतिथि प्रमाणपत्र और निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र देना होगा जरूरी दोनों प्रारूपों में कम से कम 10 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर का उल्लेख है। शपथपत्र पर हस्ताक्षर और सत्यापन न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष कराने का प्रावधान दिया गया है। आवेदकों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित प्रारूप और संबंधित दस्तावेजों के साथ अधिकृत आधार केंद्र पर जाना होगा।

यूसी क्लाइंट से तेजी से पूरी होगी प्रक्रिया यह आधार संबंधी जानकारी अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला साफ्टवेयर है। इसके माध्यम से अधिकृत केंद्र पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाती है। उन्होंने बताया कि यूसी क्लाइंट से काम तेजी से होता है। पहले जिस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते थे, उसमें अब एक दिन में काम पूरा होने की सुविधा मिल सकती है।

हालांकि, वास्तविक समय आवेदन के प्रकार, दस्तावेजों के सत्यापन और संबंधित प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आवेदकों को आधार केंद्र जाने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके मामले में जन्मतिथि से संबंधित यही प्रक्रिया लागू होती है या नहीं।