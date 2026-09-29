UIDAI का बड़ा फैसला: बच्चों का आधार बायोमीट्रिक अपडेट 2027 तक फ्री

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पांच से 17 साल तक के बच्चों का अनिवार्य बायोमीट्रिक को 30 सितंबर 2027 तक मुफ्त कर दिया है। अब इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले यह छूट 30 सितंबर 2026 तक मान्य थी।

बच्चों के आधार में बायोमीट्रिक अपडेट को लेकर यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की ओर से प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे बच्चों की पहचान कर अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है, जिन्होंने निर्धारित आयु पूरी होने के बाद भी आधार में फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटो का अनिवार्य अपडेट नहीं कराया है।

यूआईडीएआई आगरा प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि तिथि बढ़ने से शहर के लोगों को परेशानी का समाना नहीं करना पड़ेगा। शहरवासी अपने बच्चों का बायोमीट्रिक आधार कार्ड सेंटर के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस कार्यालय में करा सकते हैं। 15 साल तक उम्र में कराना होता है अपडेट प्रभारी ने बताया कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे का आधार बनाते समय उसके फिंगरप्रिंट और आइरिस जैसी बायोमीट्रिक जानकारी सामान्य तौर पर दर्ज नहीं की जाती। बच्चे के पांच साल की उम्र पूरी करने पर फोटो, फिंगरप्रिंट और दोनों आइरिस की जानकारी दर्ज की जाती है। इसके बाद 15 साल की उम्र में फिर से सभी बायोमीट्रिक जानकारी अपडेट करानी होती है।