सोने-चांदी में गिरावट से चमका आगरा सराफा बाजार, 9 महीने में 2.25 लाख रुपये तक टूटी चांदी

जागरण संवाददाता, आगरा। जनवरी में आल टाइम हाई रेट पर पहुंची चांदी नौ माह में 2.25 लाख रुपये प्रति किग्रा तक टूट चुकी है। इस अवधि में सोने के भाव में भी 40 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट आई है। सोने और चांदी के भाव में गिरावट की वजह से दीपावली पर सराफा बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। सोना और चांदी के भाव में कभी भी वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए ग्राहक खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं।

29 जनवरी को ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंची थी सोना और चांदी के भाव में पिछले वर्ष दीपावली के बाद रिकार्ड वृद्धि देखने को मिली। दीपावली 25 अक्टूबर को जो सोना 1.33 लाख रुपये का 10 ग्राम था, वह 29 जनवरी तक बढ़कर 1.80 लाख रुपये तक पहुंच गया था। 1.66 लाख रुपये प्रति किग्रा मिलने वाली चांदी 4.10 लाख रुपये तक पहुंच गई थी। इसके बाद दोनों धातुओं के मूल्य में वृद्धि थमी थी और धीरे-धीरे दोनों के मूल्य में कमी आई।