जागरण संवाददाता, आगरा। सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट को लेकर निवेशकों और आम खरीदारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जनवरी से अब तक सोने की कीमतों में करीब 30 प्रतिशत और चांदी की कीमतों में लगभग 64 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।

चांदी में निवेश करने वालों की पूंजी तो आधी भी नहीं रही है। सोने और चांदी की कीमतों में इस तरह की उठापटक कोई नई बात नहीं है। जनवरी, 1980 से जून, 1981 के मध्य सोने के भाव में 46 प्रतिशत तक की गिरावट देखने काे मिली थी।

4.10 लाख रुपये तक पहुंची चांदी घटकर 1.54 लाख रुपये प्रति किलो रह गई सोना और चांदी ने वर्ष 2025 में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया था। जनवरी, 2026 में सोना करीब 1.8 लाख रुपये का 10 ग्राम और चांदी 4.10 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इसके बाद इनके दाम में गिरावट आती चली गई। 21 नवंबर को को सोना 1.27 लाख रुपये का 10 ग्राम और चांदी 1.54 लाख रुपये की एक किलो रह गई। सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आने से जनवरी और उसके बाद अधिक मूल्य पर निवेश करने वालों की भविष्य की योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

जनवरी में 1.8 लाख तक पहुंचा सोना रह गया है 1.27 लाख रुपये का 10 ग्राम 10 माह में सोने का भाव 30 प्रतिशत और चांदी का भाव 64 प्रतिशत तक गिर गया है। इससे गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करने वालों को भी शेयर बाजार में अपने निवेश के मूल्य में भारी कमी का सामना करना पड़ा है। पूर्व में सोने में एक लाख रुपये का निवेश करने वालों की पूंजी करीब 70 हजार रुपये की रह गई है। इसी तरह चांदी में एक लाख रुपये का निवेश करने वालों की पूंजी केवल 36 हजार रुपये रह गई है। 1980 में सोने के भाव 39.5 प्रतिशत तक और चांदी के भाव 52 प्रतिशत तक गिर गए थे।

क्या कहते हैं ज्वेलर्स आभूषण ज्वेलर्स के प्रबंध निदेशक आनंद प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2008 में अमेरिकी फाइनेंसिल मार्केट के संकट और वैश्विक मंदी के समय भारतीय बाजार में सोना पांच हजार से बढ़कर 13 हजार तक पहुंचा था, लेकिन इसके बाद यह 30 प्रतिशत तक गिरकर नौ हजार रुपये पर आ गया था। वर्ष 2015-16 में सोना 30 हजार के स्तर से 20 प्रतिशत गिरकर 24 हजार रुपये रह गया था।

ये नुकसान नहीं, सुधार है वर्तमान में जो गिरावट आई है, वह असल में सुधार है, नुकसान नहीं। वर्ष 2025 के अप्रैल-मई में सोना 70 हजार रुपये से बढ़ना शुरू हुआ था, अगस्त-सितंबर तक यह 95 हजार से एक लाख रुपये तक पहुंच गया था। इसके बाद यह उछलकर 1.25 लाख रुपये तक पहुुंच गया था। धातु की कीमत में बहुत तेजी से जब एकतरफा बढ़ोतरी होती है, तो उसके बाद बाजार में भाव सुधार और ठहराव आता है। भारत में सोने की कीमतों पर चर्चा इसलिए अधिक होती है, क्योंकि यहां सोने से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। सोने की कीमतों में गिरावट के दौर में वर्तमान में जरूरत के अनुसार ही सोना खरीदना उपयुक्त रहेगा।