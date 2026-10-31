EPFO का डिजिटल अभियान: नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर, घर बैठे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, आगरा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का क्षेत्रीय कार्यालय आगरा के पेंशनभोगियों को डिजिटल सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तैयारियों में जुटा है। एक से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र विशेष अभियान-फाइव चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कर्मचारी पेंशन योजना के लाभार्थियों को घर बैठे मोबाइल फोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जागरूक किया जाएगा।

विशेष बात यह है कि बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ईपीएफओ का एक से 30 नवंबर तक चलेगा विशेष डिजिटल अभियान सहायक क्षेत्रीय आयुक्त मिथलेश कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस अभियान में ईपीएफओ भी सहभागी है। इस अभियान में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और चेहरा प्रमाणीकरण (फेस आथेंटिकेशन) तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थानीय पेंशनभोगियों को इन सुविधाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।