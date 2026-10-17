गंदगी से फिर दागदार हुआ ताजमहल का संगमरमरी हुस्न, गोल्डीकाइरोनोमस कीड़ों ने छोड़े भूरे निशान

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल के संगमरमरी हुस्न पर एक बार फिर गंदगी के दाग नजर आने लगे हैं। यमुना की गंदगी में पनपने वाले कीड़े गोल्डीकाइरोनोमस द्वारा छोड़ी जाने वाली गंदगी (मल-मूत्र) की वजह से यह स्थिति हो रही है। यमुना की तरफ मुख्य मकबरे के मेहराब, दीवार, पच्चीकारी और जाली पर भूरे रंग के दाग देखे जा सकते हैं। इससे देश और दुनियाभर से आने वाले पर्यटकों के मध्य विश्व धरोहर स्थल की छवि खराब हो रही है।

आगरा किला और ताजमहल के बीच नदी में मोड़ होने से नालों के साथ बहकर आई गंदगी यहां जमा होती रहती है। अप्रैल और अक्टूबर में यमुना में पानी का बहाव कम या ना के बराबर होता है।

यमुना की गंदगी में पनपे कीड़े गोल्डीकाइरोनोमस की वजह से स्थिति गंदगी पर जमने वाली काई में कीड़ा गोल्डीकाइरोनोमस पनपता है, जो काई को खाकर बढ़ता है। यह दिन के समय ताजमहल के सफेद रंग की वजह से उसकी ओर आकर्षित होता है। कुछ दिनों से ताजमहल की उत्तरी मेहराब में दीवार व पच्चीकारी पर कीड़े द्वारा छोड़ी गई गंदगी की वजह से भूरे रंग के दाग नजर आ रहे हैं। इनकी वजह से स्मारक की सुंदरता प्रभावित हो रही है। इससे स्मारक की रखरखाव की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।