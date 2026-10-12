जनऔषधि केंद्रों पर डायबिटीज की सस्ती दवाओं का संकट, आगरा में महंगे इलाज को मजबूर मरीज

जागरण संवाददाता, आगरा। चिकित्सकों के फार्मा कंपनियों की महंगी दवाएं लिखने पर मरीज जन औषिध केंद्र से सस्ती जेनेरिक दवा ले रहे हैं। मगर, अब मरीजों को सस्ती दवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। मधुमेह से लेकर मल्टी विटामिन सहित 60 दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इससे मरीजों को मजबूरी में महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। सरकारी अस्पतालों में खुले जन औषधि केंद्रों पर भी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

मधुमेह, हृदय, अस्थमा सहित नियमित दवाएं खाने वाले मरीज चिकित्सक द्वारा लिखी जा रही महंगी दवाएं नहीं खरीद रहे हैं। चिकित्सक के पर्चे से जन औषिध केंद्रों से सस्ती जेनेरिक दवाओं के विकल्प ले रहे हैं। इससे दवाओं का खर्चा 70 प्रतिशत तक कम हो गया है।

हर महीने खुल रहे चार से पांच जन औषधि केंद्र, दवाएं नहीं हो पा रही उपलब्ध दवाओं की बिक्री बढ़ने से हर महीने तीन से चार नए जन औषिध केंद्र खुल रहे हैं, जिले में 150 जन औषिध केंद्र हैं। मगर, अब केंद्रों के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। केंद्रों को गुरुग्राम के साथ ही प्रदेश में सरकार द्वारा बनाए गए डिस्ट्रूब्यूटर से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

केंद्र संचालक प्रदेश के बाहर जयपुर सहित अन्य शहरों से भी दवाएं मंगा रहे हैं। 10 बॉक्स की मांग करने पर एक बॉक्स मिल रहा है। 150 जन औषधि केंद्र, सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को नहीं मिल रहीं दवाएं जिला अस्पताल, एसएन मेडिकल कॉलेज, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर संचालित हो रहे केंद्रों पर भी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। बल्केश्वर स्थित जन औषधि केंद्र के मैनेजर जसवीर सिंह यादव के अनुसार, 60 दवाएं शार्ट चल रही हैं। इससे मरीज लौट रहे हैं।