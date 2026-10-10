आगरा में शिक्षक नेता के भतीजे की हत्या: पुलिसकर्मी के भाई ने मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, आगरा। सदर के सेवला में शुक्रवार की रात पुलिसकर्मी के भाई की गोली मारने से घायल ढाबा संचालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सेवला निवासी बीटू अपने साथी रवि व अन्य के साथ ऑटो में बैठा था। इसी दौरान मधु नगर निवासी बाइक सवार जैकी वहां पहुंचा और लाइसेंसी पिस्टल से बीटू को गोली मार दी।

गोली बीटू के कंधे से होकर सीने में घुस गई। हमले के बाद आरोपित वहां से भाग गया। जैकी का भाई पुलिस विभाग में है, गैर जिले में तैनात है। आरोपित की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। कहासुनी के बाद देख लेने की धमकी देकर गया था हमलावर जैकी शाहगंज के अर्जुन नगर निवासी जय गोविंद लवानिया उत्तर प्रदेश राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं सेवानिवृत प्रधानाचार्य हैं। उनका भतीजा बीटू लवानिया सेवला में रहता है। पिता पूर्व फौजी हैं। पुत्र बिटू ढाबा चलाता था। शुक्रवार की रात को वह इटौरा निवासी मित्र रवि व अन्य के साथ आटो में बैठा था। बीटू के मित्रों ने बताया कि इसी दौरान हत्यारोपित जैकी वहां पहुंचा। बीटू और जैकी के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई।