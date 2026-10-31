चक्रवाती तूफान 'अणर्ब' का असर: आगरा में सर्द हुई हवा, बूंदाबांदी से गिरा तापमान

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Weather Today: चक्रवाती तूफान अणर्ब के असर से सर्द हवा चलने के साथ ही शुक्रवार बादल छाए रहे। बूंदाबांदी होने के साथ ही तापमान में करीब सात डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई, रात के तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज धूप निकलेगी। हालांकि सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवाओं के साथ हुई। स्कूली बच्चे गर्म कपड़ों में स्कूल पहुंचे।

इससे पहले शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए रहने के साथ ही बूंदाबांदी हुई। सुबह सात बजे से तेज हवा चलने लगी, हवा में ठंडक होने के साथ ही दोपहर में धूप नहीं निकली। इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर एक बजे के बाद कमला नगर, यमुना किनारा मार्ग, आवास विकास सहित कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई।