आगरा के 80000 घरों की CNG सप्लाई ठप: नहीं जले चूल्हे, होटल से मंगानी पड़ीं रोटियां

जागरण संवाददाता, आगरा। ग्रीन गैस द्वारा पाइप लाइन के मेंटेनेंस कार्य ने मंगलवार को हजारों परिवारों की रसोई का बजट और दिनचर्या बिगाड़ दी। सीएनजी की आपूर्ति बाधित होने से करीब 70 हजार घरेलू और 18 हजार व्यावसायिक उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिली तो किसी ने इंडक्शन का सहारा लिया, किसी ने होटल और रेस्टोरेंट से खाना मंगाया।

कई परिवारों को रोटी तक बाहर से मंगानी पड़ी। वहीं, कुछ सीएनजी पंपों पर सन्नाटा पसरा रहा। गैस भरवाने पहुंचे वाहन चालक भी खाली हाथ लौट गए। बुधवार को दोपहर तक परेशानी रह सकती है। आगरा जनपद में हैं करीब 80 हजार पीएनजी कनेक्शन जिले भर में लगभग 80 हजार परिवारों के यहां पर पीएनजी गैस कनेक्शन हैं। ताजगंज, फतेहाबाद, राजपुर चुंगी, रोहता, ग्वालियर रोड आदि को छोड़कर लगभग 70 हजार परिवारों में मंगलवार शाम सात से आठ बजे के बीच पीएनजी की सप्लाई बंद हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर, खंदारी, दयालबाग, कमला नगर, शास्त्रीपुरम, बिचपुरी आदि क्षेत्रों में पीएनजी की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण सैकड़ों परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

रोज की तरह खाना बनाने की तैयारी कर रहीं महिलाओं को अचानक दूसरे विकल्प तलाशने पड़े। कुछ महिलाओं ने इंडक्शन पर सब्जी तो बना ली, लेकिन रोटी बनाने के लिए होटल का सहारा लेना पड़ा। इससे न केवल परेशानी बढ़ी, बल्कि अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ा।

घरों में नहीं था एलपीजी सिलिंडर कुछ परिवारों ने पड़ोसियों की मदद से भोजन तैयार किया। जिन घरों में एलपीजी सिलेंडर की सुविधा थी, वहां पड़ोसियों ने खाना बनाकर जरूरतमंद परिवारों की मदद की। वहीं, जिनके पास खाना बनाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उन्हें होटल और रेस्टोरेंट से भोजन मंगाना पड़ा।