आखिरी सांस तक जेल में रहेगा रेप का दोषी ओमवीर: फैसला सुनाते आगरा की पॉक्सो जज ने लिखा, 'अपराध अक्षम्य'

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: घर में सोती 12 वर्ष की बालिका को उठाकर दुष्कर्म करने वाले को अपनी अंतिम सांस तक जेल रहना होगा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट एवं दलित उत्पीड़न के मामले में दोषी ओमवीर सिंह निवासी खेरागढ़ को संपूर्ण काल के आजीवन कारावास ाकी सजा से दंडित किया है।

खेरागढ़ थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल 2025 को 12 वर्ष की बालिका तीन भाई-बहनों के साथ घर पर अकेली थी। पिता काम से जगनेर गए हुए थे। रात एक बजे ओमवीर बालिका को सोते से उठा ले गया।

दरिंदगी के चलते दस दिन अस्पताल में भर्ती रही थी पीड़िता व से बाहर एक वाटिका में ले जाकर दुष्कर्म किया। दरिंदगी की शिकार हुई बालिका दस दिन तक अस्पताल में भर्ती रही थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शादीशुदा ओमवीर को 21 अप्रैल 2025 को जेल भेजा था।

खेरागढ़ में 12 वर्ष की बालिका को घर में सोते से उठा ले गया था सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरि एवं विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानियां ने मुकदमे में पीड़िता, डा. शिखा सिंह, डा. रुचि रानी गुप्ता, एसीपी गौरव सिंह, इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह समेत 12 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने गवाहों के बयान पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के साक्ष्यों के आधार पर ओमवीर को दोषी पाते हुए ताउम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।