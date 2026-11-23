जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दी बढ़ने के साथ ही गैस उपभोक्ताओं की जेब पर महंगाई का एक और बोझ बढ़ गया है। ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में वृद्धि कर दी है। नई दरें 22 नवंबर 2026 को सुबह छह बजे से लागू हो गई हैं।

आगरा में सीएनजी 108 से बढ़कर 110 रुपये प्रति किलो आगरा में सीएनजी की कीमत दो रुपये प्रति किलो बढ़ाकर 110 रुपये कर दी गई है। इससे पहले उपभोक्ताओं को एक किलो सीएनजी के लिए 108 रुपये चुकाने पड़ रहे थे। इसी तरह घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमत में भी एक रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की वृद्धि की गई है। अब आगरा में पीएनजी की नई दर 57.50 रुपये प्रति एससीएम हो गई है, जबकि पहले यह 56.50 रुपये थी।