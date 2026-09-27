आगरा में 1.70 करोड़ की जीएसटी चोरी, फर्जी दस्तावेजों पर पंजीकरण कराकर दो पार्टनर फंसे

जागरण संवाददाता, आगरा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण कराने और अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद दिखाकर लगभग 1.70 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल करने के आरोप में दो पार्टनरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि फर्जी लेनदेन के माध्यम से राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। लोहामंडी थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

राज्य कर विभाग के उपायुक्त खंड-14 राहुल कुमार द्विवेदी की तहरीर पर एमएस कैलाशपति एंटरप्राइजेज के पार्टनर सुमित सिंह और विपिन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सुमित सिंह विवेकानंद पुरम शास्त्रीपुरम के निवासी हैं, जबकि विपिन सिंह गणपति स्मार्ट सिटी सिकंदरा में रहते हैं। फर्म का पंजीकृत पता फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर एफ-103 कोमल अपार्टमेंट लोहिया नगर है। अस्तित्वहीन कंपनियों से खरीद दिखाकर किया टैक्स चोरी राहुल कुमार द्विवेदी ने बताया आरोपितों की फर्म ने टेक्सटाइल फैब्रिक्स, बटन, प्रेस-फास्टनर्स आदि की खरीद-बिक्री के लिए एक सितंबर 2022 को जीएसटी पंजीकरण कराया था। ऑनलाइन आवेदन में सुमित और विपिन को फर्म का पार्टनर बताया गया था। विभागीय जांच में आठ फरवरी 2023 को फर्म को बोगस और अस्तित्वहीन पाया गया।