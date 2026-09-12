आगरा में GST चोरी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, 12000 KG स्क्रैप मामले में फर्म मालिक समेत चार पर कार्रवाईा

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) ने करापवंचन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में रकाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने 12 हजार 125 किलो स्क्रैप से लदे ट्रक को चेकिंग में पकड़ा था। सहायक आयुक्त राज्य कर चन्द्र भानु सरोज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामला पांच अगस्त का है। राज्य कर विभाग की टीम ने आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा के सेक्टर-चार स्थित शनि मंदिर के पास आगरा में चेकिंग के दौरान पंजाब नम्बर के एक ट्रक को रोका था। वाहन चालक पटियाला के गोल्डी ने जांच में मैसर्स अग्रवाल स्क्रैप कंपनी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश का डिलीवरी नोट प्रस्तुत किया।