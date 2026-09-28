हाई स्पीड बनी 'मौत का सफर': आगरा में बेकाबू होकर पलटी कार, युवती की मौत और दो दोस्त घायल

संवाद सूत्र, खंदौली (आगरा)। Agra News: थाना खंदौली क्षेत्र में रविवार देर रात करीब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई। बताया गया है कि कार ने कई बार पलटा खाया। इस हादसे में कार सवार 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दो युवक घायल हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी के बाद युवती के स्वजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और वहां हंगामा किया। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब दो बजे एक कार में खंदौली क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय युवती अपने दो दोस्तों विनायक और प्रखर के साथ सवार थी। बताया गया है कि कार तेज रफ्तार में मई गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी। कार कई बार पलटने के बाद रुक सकी। हादसे में युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि विनायक और प्रखर घायल हो गए।