हाथरस डबल मर्डर: शरीर पर मिले 34 वार के निशान, पूर्व फौजी और उनकी पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा
हाथरस में पूर्व फौजी शमसुद्दीन खान और उनकी पत्नी सबीना की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस संपत्ति विवाद ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व फौजी शमसुद्दीन और पत्नी सबीना की निर्मम हत्या।
पुलिस को संपत्ति विवाद में करीबी की भूमिका पर शक।
दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से कुल 34 वार।
जासं, हाथरस। आगरा बाईपास मार्ग स्थित ताज बाडी के निकट गांव इस्लाम नगर में पूर्व फौजी शमसुद्दीन खान और उनकी पत्नी सबीना की हत्या के मामले में पुलिस की जांच संपत्ति विवाद के बिंदु पर केंद्रित हो गई है। पुलिस को आशंका है कि वारदात में किसी करीबी की भूमिका हो सकती है। शमसुद्दीन के पास दो मकान, प्लाट और अच्छा कारोबार होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस संपत्ति से जुड़े विवाद के साथ पुरानी रंजिश समेत अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कुल 34 वार के निशान मिले हैं। वारदात के पर्दाफाश के लिए आठ टीमें लगाई गई हैं।
गांव मंस्या निवासी शमसुद्दीन करीब 20 साल पहले सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने आगरा बाईपास मार्ग पर अपनी जमीन पर दुकान और मकान बनवाया था। वह कबाड़ और पुराने फर्नीचर का कारोबार करते थे। दुकान के ऊपर बने मकान में पहली पत्नी सबीना के साथ रहते थे। पहली पत्नी से उनकी कोई संतान नहीं थी।
करीब 15 साल पहले किया था दूसरा निकाह
करीब 15 साल पहले उन्होंने दूसरा निकाह किया था। दूसरी पत्नी सीमा बेगम से 12 वर्षीय रौनक, 10 वर्षीय इकरा और सात वर्षीय सुभान हैं। सीमा बेगम बच्चों के साथ अलग मकान में रहती हैं। हत्याकांड के बाद विधायक गुड्डू चौधरी, पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल मौके पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी।
मृतका का फाइल फोटो।
दूसरी पत्नी के बेटे ने सबसे पहले देखे शव
रविवार सुबह करीब आठ बजे सात वर्षीय सुभान दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद मिली। शमसुद्दीन के बाहर नहीं आने पर वह ऊपर मकान की ओर गया। जीने का दरवाजा खुला होने पर वह अंदर पहुंचा तो शमसुद्दीन और सबीना के शव खून से लथपथ पड़े मिले। इसके बाद स्वजन और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ जुट गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
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रात तीन बजे के आसपास वारदात की आशंका
पुलिस को आशंका है कि हत्या रात करीब तीन बजे के आसपास की गई। घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। ऐसे में पुलिस आसपास के चौराहों और तिराहों पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्धों को चिह्नित करने के प्रयास किए गए हैं। सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों की मदद से उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इस वारदात में किसी परिचित की भूमिका सामने आ रही है।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम।
शरीर पर मिले 34 चोटों के निशान
रविवार शाम चिकित्सकों की टीम ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट के अनुसार, शमसुद्दीन के शरीर पर 16 और सबीना के शरीर पर 18 चोटों के निशान मिले हैं। दोनों की हत्या धारदार हथियार से वार करके की गई। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिए गए।
डीआईजी ने लिया घटनास्थल का जायजा
दोहरे हत्याकांड की सूचना पर डीआईजी प्रभाकर चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्वजन से जानकारी लेने के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा को जल्द पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। इसके बाद आठ पुलिस टीमों को जांच और आरोपितों की तलाश में लगाया गया। सादाबाद, चंदपा और सहपऊ कोतवाली पुलिस के साथ पीएसी भी तैनात की गई।