बुद्धा पार्क से अब दूरबीन के जरिए हो सकेगा ताजमहल का दीदार, दिसंबर तक पूरा होगा काम

जागरण संवाददाता, आगरा। कालिंदी विहार रोड स्थित बुद्धा पार्क दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। पार्क में दो से तीन दूरबीन लगेंगी। इससे आसानी से ताजमहल देख सकेंगे। शुक्रवार को सहायक नगरायुक्त श्रद्धा पांडेय ने पार्क का निरीक्षण किया।

क्षतिग्रस्त गेट-बाउंड्रीवाल की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। अपने कार्यालय में अधिकारियों और भारतीय जाटव समाज संस्था के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पार्क की संरचना, सुविधाओं और शेष निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की।

निरीक्षण के दौरान सहायक नगरायुक्त ने अधिशासी अभियंता निर्माण को निर्देश दिए कि स्वीकृत डीपीआर के अनुसार दिसंबर तक जितना कार्य पूरा किया जाना निर्धारित था। उसके सापेक्ष अब तक कितनी प्रगति हुई है। इसका विस्तृत विवरण तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को तय समयसीमा में पूरा कराया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए पर्याप्त संसाधन लगाने और नियमित मानीटरिंग के निर्देश भी दिए।

निराश्रित जानवर की रोकथाम के लिए गेट और बाउंड्रीवाल की मरम्मत निरीक्षण में कालिंदी विहार पश्चिमी गेट की ओर पार्क का प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त मिला। इसके चलते आवारा पशु पार्क परिसर में प्रवेश कर गंदगी फैला रहे हैं। बाउंड्रीवाल क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। पार्क में कटीली झाड़ियों और अनावश्यक वनस्पतियों की कटाई-छंटाई कराकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने तथा उखड़ी हुई और क्षतिग्रस्त टाइल्स को ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए। सांची द्वार के पत्थर को तकनीकी मानकों के अनुरूप लगाने के निर्देश दिए।