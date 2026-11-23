जागरण संवाददाता, आगरा। हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजते ही पुलिस लाइन मैदान के आसपास ब्लैक आउट किया गया। इसके बाद आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और अस्पताल पहुंचाने की तैयारियों का अभ्यास हुआ। मौका था आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी परखने का, रविवार शाम पुलिस लाइन मैदान में ‘सिविल डिफेंस एयर रेड, ब्लैक आउट मॉक एक्सरसाइज-2026’ आयोजित की गई।

प्रमुख सचिव (नागरिक सुरक्षा) के निर्देश और जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में हुई मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों ने समन्वय के साथ काम किया। पुलिस लाइन मैदान में सिविल डिफेंस एयर रेड, ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन अभ्यास शाम छह बजे हवाई हमले की चेतावनी वाले लंबे सायरन के साथ शुरू हुआ। सायरन बजते ही टोरेंट पावर ने आसपास के क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। मैदान में मौजूद नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों ने सुरक्षित शेल्टर में जाकर बचाव का अभ्यास किया। पांच मिनट बाद खतरा टलने का संकेत देने वाला सायरन बजा और बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। अग्निशमन विभाग की टीमों ने आग पर काबू पाया।