फुटवियर ट्रेनिंग के लिए लेना है एडमिशन तो काम की खबर, CFTI में 26 सितंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, आगरा। केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआइ) में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख फिर बढ़ गई है। अब अभ्यर्थी 26 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने के इच्छुक युवाओं के लिए यह अंतिम मौका है। इसके बाद 28 सितंबर से कक्षाएं शुरू करना प्रस्तावित है। साथ ही नए पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे। सोमवार को संस्थान में इसको लेकर निर्देश जारी हुए।

संस्थान का इंग्लैंड के द टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, लीसिस्टर से 31 साल पुराना शैक्षणिक संबंध समाप्त हो चुका है। इसके तहत वर्ष 1994 से 2025 तक संस्थान के डिप्लोमा पाठ्यक्रम इंग्लैंड के संस्थान से संबद्ध रहे थे। अब पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग (एनसीवीईटी) के तहत संचालित हाेंगे।