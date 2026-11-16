आगरा में 100 साल पुराने श्रीकृष्ण लीला महोत्सव में नंदोत्सव की धूम, बैंड-बाजों के साथ निकली नंदसखा की सवारी

जागरण संवाददाता, आगरा। बधाई गीतों, ढोल-नगाड़ों और नाचते-गाते गोप-गोपियों के बीच सोमवार को बल्केश्वर स्थित गोशाला प्रांगण में श्रीकृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। 100 वर्ष से अधिक पुराने श्रीकृष्ण लीला महोत्सव में नंदोत्सव, मयूर नृत्य और पूतना उद्धार की लीला ने श्रद्धालुओं को भक्ति और आनंद से सराबोर किया। कलाकारों ने गोकुल में कृष्ण जन्म के बाद मनाए गए आनंदोत्सव को मंच पर जीवंत किया।

लीला से पहले नंदसखा की सवारी गोप-गोपियों केसाथ बैंड-बाजों की धुन पर बल्केश्वर स्थित बसंत मार्केट से निकली। यह बल्केश्वर चौराहा होते हुए गोशाला स्थित लीला स्थल पहुंची। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने नृत्य किया और बधाई गीत गाए। नंदसखा डा. वेद स्वरूप शास्त्री बधाई लेकर पहुंचे। श्रीपृथ्वीनाथ महादेव मंदिर के महंत राजेश राजौरिया, सौरभ शर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता और समिति अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बाल स्वरूप श्रीकृष्ण की आरती उतारी।

कंस की आज्ञा, पूतना का उद्धार मंचन में दिखाया गया कि कृष्ण जन्म का समाचार सुनकर कंस भय और क्रोध से व्याकुल हो गया। उसने एक माह तक के सभी बच्चों का वध करने का आदेश दिया और सैनिकों को अलग-अलग दिशाओं में तैनात किया। इसके बाद पूतना को ब्रज भेजा गया, लेकिन श्रीकृष्ण ने अपनी लीला से उसका उद्धार कर दिया।

गोकुल में नंद बाबा के घर नंदोत्सव मनाया गया। गोप-गोपियां उपहार लेकर पहुंचे और बधाई गीत गाए। गर्गाचार्य द्वारा बालक का नाम श्रीकृष्ण रखने का प्रसंग भी प्रस्तुत किया गया। मयूर नृत्य और श्रद्धालुओं के बीच बधाइयों के वितरण ने उत्सव को खास बनाया।

साधु वेश में बाल कृष्ण के दर्शन को पहुंचे भोलेनाथ लीला का सबसे भावपूर्ण प्रसंग भगवान शंकर के साधु वेश में बाल कृष्ण के दर्शन करने ब्रज पहुंचने का रहा। उन्होंने माता यशोदा से बालक के दर्शन कराने का अनुरोध किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें अनुमति नहीं मिली। बालक श्रीकृष्ण के रोने पर भगवान को बुलाकर दर्शन कराए गए।

लीलाओं का निर्देशन वृंदावन के श्री रस बिहारी कृपा सेवक ट्रस्ट के स्वामी प्रदीप कृष्ण ठाकुर महाराज कर रहे हैं। समिति अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि मुख्य संरक्षक डॉ. विजय किशोर बंसल के मार्गदर्शन में आयोजन हो रहा है।