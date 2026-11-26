जागरण संवाददाता, आगरा। नई स्लीपर वंदे भारत हो या फिर सामान्य वंदे भारत। इन ट्रेनों के परीक्षण की प्रयोगशाला आगरा-नई दिल्ली रेल खंड बनने जा रहा है। इस खंड में कवच प्रणाली लग चुकी है। इससे ट्रेनों का संचालन और भी सुरक्षित हो गया है। इससे ट्रेनें आमने-सामने या फिर पीछे से नहीं भिड़ेंगी। वर्तमान में ट्रेनों की गति 160 किमी प्रति घंटा है लेकिन अगर आगे ट्रेनों की गति 200 किमी प्रति घंटा होती है तब भी ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आगरा-नई दिल्ली रेल खंड में हर दिन 300 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। यह देश का पहला सेमी हाईस्पीड ट्रैक है जिसमें वर्ष 2015 में गतिमान एक्सप्रेस का संचालन हुआ था। इसके बाद दूसरी उपलब्धि कवच प्रणाली की है। इस ट्रैक के अधिकांश हिस्से में यह प्रणाली लग चुकी है। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है।

गतिमान एक्सप्रेस के शताब्दी, राजधानी और दो वंदे भारत एक्सप्रेस का भी इसी ट्रैक पर परीक्षण हुआ है। अब कवच प्रणाली लगने के बाद इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। इसकी वजह नई वंदे भारत एक्सप्रेस में कवच प्रणाली लगकर आना शामिल है।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन के एक अधिकारी ने बताया कि स्लीपर और सामान्य वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटा से चलती हैं। इस खंड में ट्रेनों का संचालन 200 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकता है।