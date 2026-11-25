जागरण संवाददाता, आगरा। जिले में 23 साल के बाद हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तरह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में जिला प्रशासन अपनी गलती को नहीं दोहराने जा रहा है। फार्म-छह को लेकर पहली बार अलग-अलग आधा दर्जन श्रेणी तैयार की गई हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में 10 नए मतदाता न जोड़ने वाले 500 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं।

अब बाकी की पांच श्रेणी की भी सूची तैयार हो रही है। नौ विधानसभा क्षेत्रों में 3849 बूथों में 30 लाख मतदाता हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में छूटे या फिर नए मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक बीएलओ को फार्म भी दिए गए हैं। बीएलओ ने कितने फार्म भरवाए हैं। इसका डाटा अलग से रखा जा रहा है।

इसमें छह श्रेणी तैयार की गई हैं जिसमें 10, 25, 50, 100 और 150 शामिल हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि सभी सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) को कार्य में लापरवाही बरतने वाले 500 बीएलओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 150 से अधिक मतदाताओं को जोड़ने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया जाएगा।