आगरा के वेटलैंड्स में प्रवासी पक्षियों की बहार, समय से पहले पहुंचे नार्दन शोवलर और पिनटेल, बढ़ी रौनक

जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दियां नजदीक आते ही वेटलैंड्स में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट लगातार बढ़ रही है। बेहतर प्रबंधन के कारण गत वर्षों में पक्षियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अभी तक समय से पूर्व ही वेडर पक्षियों के साथ-साथ बतख की कई प्रजातियां आ चुकी हैं। इसमें नार्दन शोवलर, नार्दन पिनटेल, गार्गेनी, ब्लैक-टेल्ड गाडविट शामिल हैं।

सूरसरोवर पक्षी विहार में वर्ष 2024 से 2026 तक जल पक्षियों की संख्या और प्रवासी प्रजातियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वन विभाग की मानें तो वर्ष 2024 में यहां कुल 2330 जलीय पक्षियों की 29 प्रवासी प्रजातियां दर्ज की गईं थी।

वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 3839 हुई। वहीं वर्ष 2026 में सर्दियों की दस्तक के साथ ही 37 प्रजातियों के 3373 पक्षी वेटलैंड पर पहुंच चुके हैं और यह संख्या नवंबर तक और बढ़ेगी। तेजी से विकसित हो रहा आश्रय डीएफओ राजेश कुमार ने बताया पक्षियों की संख्या में वृद्धि को देखकर माना जा सकता है कि वेटलैंड प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और पसंदीदा आश्रय स्थल के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है।