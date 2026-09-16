UPI पेमेंट पर पर नए चार्ज से आगरा के व्यापारियों में नाराजगी, प्रदर्शन करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले यूपीआइ पर अब नए शुल्क की व्यवस्था व्यापारियों को रास नहीं आ रही है। नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) की नई व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर से पात्र पर्सन-टू-मर्चेंट (पीटूएम) यूपीआई लेन-देन में दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होगा।

75 हजार रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा। यह शुल्क ग्राहक के बजाय व्यापारी पक्ष पर लागू होगा। नई व्यवस्था की घोषणा के बाद आगरा के व्यापारियों में नाराजगी है। एकजुट होंगे शहर के व्यापारी, नए नियम के खिलाफ उठाएंगे आवाज व्यापारियों का कहना है कि कारोबार पहले ही कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क उनकी लागत बढ़ाएगा। यह भी पढ़ें- आगरा जनकपुरी महोत्सव से पहले चमकेगा सिकंदरा, 12 करोड़ रुपये से विकास कार्य व्यापारी नेता विकास मोहन बंसल ने कहा कि यूपीआई पर प्रस्तावित चार्ज के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को ज्ञापन भेजा जाएगा। कहा कि व्यापारियों की मांग पर विचार नहीं हुआ, तो व्यापारी एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे।