आगरा: रक्षाबंधन पर घर नहीं पहुंच सका परिचालक भाई, तो बहन ने बीच रास्ते में ही बस रुकवाकर बांधी राखी

जागरण संवाददाता, आगरा। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का रिश्ता ऐसा होता है, जो दूरी और व्यस्तता की दीवार भी तोड़ देता है। रक्षाबंधन पर ड्यूटी के कारण छुट्टी न मिल पाने वाले रोडवेज परिचालक भाई को बहन ने रास्ते में ही राखी बांधकर त्योहार की खुशियां साझा कीं।

भावुक कर देने वाला यह दृश्य बाह- आगरा रोड पर स्थित भाऊपुरा गांव में देखने को मिला। भदावर बाह डिपो की बस संख्या यूपी78एचटी5960 से संविदा परिचालक जरार निवासी नारायण सिंह बाह से सवारी लेकर नोएडा जा रहे थे। भाई ने बहन के पैर छूकर लिया आशीर्वाद रक्षाबंधन के दिन ड्यूटी होने के कारण वह घर जाकर बहन से राखी नहीं बंधवा सके। भाई की व्यस्तता को देखते हुए मुड़िया पुरा निवासी उनकी बहन पुष्पा ने अलग ही तरीका निकाला।