आजम खां की मुंहबोली बेटी एकता ने सपा विधायक कमाल अख्तर को बांधी राखी, यूपी में बढ़ी सियासी हलचल

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां की मुंहबोली बेटी एकता कौशिक ने गाजियाबाद से मुरादाबाद पहुंचकर सपा के कांठ विधायक कमाल अख्तर के राखी बांधी।

रक्षा बंधन के पर्व पर वैसे तो यह सामान्य बात है मगर भाई-बहन के प्रगाढ़ होते इस रिश्ते ने आजम खां के खेमे में सियासी हलचल बढ़ा दी है। भले ही बाहर से सब सामान्य दिखता हो मगर आजम खां की कमाल अख्तर से अदावत की चर्चा आम है। इसके चलते एकता की उनसे नजदीकी के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं।

एकता कौशिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुंहबोली बेटी और बेहद करीबी मानी जाती हैं। वह उस समय चर्चा में आईं जब वर्ष 2023 में आयकर विभाग ने आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें गाजियाबाद के राजनगर स्थित एकता कौशिक का आवास भी शामिल था।

मुरादाबाद से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी शुरू एकता कौशिक आजम के छोटे बेटे अदीब खान की दोस्त हैं। आजम खां के आयकर संबंधी मामलों की वह निगरानी भी कर रही हैं। कई मौकों पर आजम खां खुले तौर पर उनका समर्थन कर चुके हैं।

हालांकि, कुछ दिनों पूर्व आजम खां के करीबी और सपा के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने एक प्रेस वार्ता में ये कहकर कि आजम खां के कोई बेटी नहीं है, संदेश देने का प्रयास किया था कि आजम से एकता की कुछ दूरी बढ़ रही है। एकता के आगामी विधानसभा चुनावों में मुरादाबाद से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।