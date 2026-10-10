आगरा पुलिस ने किया 48 KG चांदी चोरी का खुलासा: चलती बस में प्लाई काटकर की चोरी, पूर्व ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा से वाराणसी जा रही संजय ट्रैवल्स की स्लीपर कोच बस से 75 लाख रुपये 48 किलोग्राम चांदी चोरी की घटना का पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया। वारदात की पूरी पटकथा बस के ही पूर्व चालक ने लिखी थी। उसकी सटीक मुखबिरी पर बदमाशों ने चलती बस की प्लाई काटकर डिग्गी से दो कट्टे चांदी के पार कर दिए थे। पुलिस ने सरगना समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 40 प्रतिशत शुद्धता वाली चोरी गई 48 में 16 किलोग्राम चांदी ही बरामद हो सकी है।

आजमगढ़ के जहानागंज निवासी चंदन सिंह ने 11 सितंबर को रकाबगंज थाने में स्लीपर कोच बस से दो कट्टे चांदी चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था। चंदन सिंह का वाराणसी में चांदी का कारोबार है।

आगरा से चांदी की पाजेब जाती हैं। उनके कर्मचारी रेहान ने 25 अगस्त को छह कट्टे चांदी के आभूषण संजय ट्रैवल्स से बुक किए थे। उन्हें 26 अगस्त को वाराणसी में चार कट्टे आभूषण मिले, दो कट्टे गायब थे। ट्रैवल एजेंसी का पूर्व चालक निकला मुखबिर अपर पुलिस उपायुक्त सिटी मनोज कुमार ने बताया कि मामले में पांच आरोपितों मुरैना निवासी महेंद्र सिंह, राहुल उर्फ नवल सिंह, ग्वालियर निवासी नीरज एवं गगन रावत और धौलपुर निवासी छोटू को गिरफ्तार किया है। छोटू पूर्व में ट्रैवल एजेंसी चालक रह चुका है। उसे पता था कि बस में चांदी के पार्सल जाते हैं। जिसकी जानकारी उसने अपने साथी राहुल को दी थी। राहुल पूर्व में भी जेल जा चुका है। एक आरोपित ने पांच किग्रा चांदी की पाजेब पिघलाकर 1.60 किग्रा चांदी की ईंट बनाई थी।