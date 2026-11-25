जागरण संवाददाता, आगरा। ताजगंज पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिराेह वारदात के लिए नाबालिग बच्चों का सहारा लेता था। पुलिस ने गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जबकि तीन बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपितों के कब्जे से चोरी की आठ बाइक और एक स्कूटी समेत कुल नौ दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। इसके अलावा चोरी की बाइकों के करीब 60 किलोग्राम पार्ट्स, पांच मास्टर चाबियां बरामद की हैं।

पुलिस पूछताछ में गिरोह की कार्यप्रणाली को लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं। गिरोह के सदस्य पहले मॉल, मेट्रो स्टेशन और व्यस्त बाजारों में बच्चों को भेजकर दोपहिया वाहनों की रेकी कराते थे। आसान लक्ष्य और सुरक्षित मौका मिलते ही बच्चे इसकी सूचना गिरोह के बड़े सदस्यों को देते थे। इसके बाद आरोपित मौके पर पहुंचते और मास्टर चाबी की मदद से लॉक खोलकर पलक झपकते वाहन ले भागते थे। चोरी की 8 बाइक, एक स्कूटी समेत कुल 9 वाहन और 60 किलो पार्ट्स बरामद चोरी किए गए वाहनों को आरोपी सुनसान या सुरक्षित जगहों पर छिपा देते थे। इसके बाद इन्हें ग्राहकों को बेच दिया जाता था या फिर काटकर उनके कलपुर्जे अलग कर दिए जाते थे। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपितों के विरुद्ध ताजगंज, ट्रांस यमुना और जीआरपी थानों में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं।