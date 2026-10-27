Agra MLC Result: नवीन गल्ला मंडी में मतगणना शुरू, प्रत्याशी डटे; सपा ने बनाई खास रणनीति

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra MLC Election Result 2026 आगरा खंड शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह नवीन गल्ला मंडी स्थल पर शुरू होने जा रही है। मतगणना को पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। मंडी परिसर के भीतर और बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।

मुख्य गेट पर तलाशी के बाद ही अन्दर प्रवेश दिया जा रहा है। डीएम मनीष बंसल ने सुबह नवीन गल्ला मंडी पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी ओर सुबह से ही राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मतगणना स्थल के बाहर डेरा डालते हुए अपनी अंतिम रणनीतियों पर गहन मंथन किया।

इस दौरान सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और मतगणना एजेंटों व कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सख्त निर्देश दिए कि वे पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहें और अपनी नजरें नतीजों पर बनाए रखें। भाजपा प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी, निर्दलीय प्रत्याशी अम्बरीष पाल सिंह के समर्थक भी डेरा डाले हुए हैं।

मतगणना में 510 कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी फिरोजाबाद रोड स्थित गल्ला मंडी में सुबह 12 जिलों के स्ट्रांग रूम को खोला गया। शिक्षक में 12 और स्नातक चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे पहले सभी बैलेट पेपर की 100-100 की गड्डी बनेगी और फिर मतों की गिनती शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक परिणाम आएगा।