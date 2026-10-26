आगरा MLC चुनाव में बूथ कैप्चरिंग पर सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित छह अधिकारी सस्पेंड, 21 पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आगरा। शिक्षक एमएलसी चुनाव में बूथ कैप्चरिंग पर निर्वाचन आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को तीनों बूथों में पुनर्मतदान हुआ। मतदान खत्म होने के कुछ देर के बाद ही आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। फतेहाबाद और सैंया ब्लाॅक के सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रशासन और पुलिस सहित छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

दोनों बूथों के पीठासीन अधिकारियों, तीन मतदान कर्मचारियों और 16 सिपाहियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आयोग ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। 23 अक्टूबर को हुए मतदान में गड़बड़ी और बूथ कैप्चरिंग की शिकायत सपा प्रत्याशी डाॅ. आकाश अग्रवाल ने की थी। जिस पर रिटर्निंग अधिकारी और मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने आयोग में रिपोर्ट भेजी थी।

आगरा खंड में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 150 बूथ और 50 हजार मतदान हैं। 23 अक्टूबर की सुबह आठ से शाम चार बजे तक जिले में 24 बूथों पर मतदान हुआ। मतदान के दौरान फतेहाबाद ब्लाॅक के कक्ष संख्या एक के बूथ नंबर 26, सैंया ब्लाक के कक्ष संख्या एक के बूथ नंबर 21 में हंगामा हुआ था। दोनों बूथों में बैलेट पेपर सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए थे।

इसकी शिकायत सपा प्रत्याशी डाॅ. आकाश अग्रवाल ने रिटर्निंग अधिकारी से कमिश्नरी में की थी। चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी नगेंद्र प्रताप से रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर अब कार्रवाई की गई है।

रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि फतेहाबाद और सैंया ब्लाॅक के सेक्टर मजिस्ट्रेट, दो पुलिस सेक्टर मजिस्ट्रेट, दो उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है। दो पीठासीन अधिकारियों, तीन मतदान कर्मचारियों और 16 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।