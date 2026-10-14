आगरा : घर में बेहोशी की हालत में मिला परिवार, दो बच्चों की मौत, रात को सब्जी-चावल खाने के बाद सोकर नहीं उठी फैमिली 

जागरण संवाददाता, आगरा। देवी जागरण से लौटकर पति-पत्नी और तीन बच्चों ने सब्जी के साथ चावल खाया और सो गए। सुबह 10 बजे तक कोई सोकर नहीं जागा, पड़ोसी पहुंचे तो बेहोश मिले। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद रिश्तेदार जयपुर ले गए। उपचार के दौरान दो बच्चों की मौत हो गई, वहीं तीन की हालत गंभीर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार चूहा मारने की दवा के लक्षण पाए गए, इससे सामूहिक आत्महत्या की आशंका सामने आई है।

मूलरूप से राजस्थान के दौसा निवासी हुसैन खान किराए के मकान में पत्नी रेशमा, 12 वर्षीय बेटी चांदनी, नौ वर्षीय बेटे आइल और पांच वर्ष के जीशान के साथ रहते थे। मजदूरी से पूरे परिवार का गुजारा होता था। हुसैन के साले नौशाद ने बताया कि रविवार की रात परिवार मोहल्ले में देवी जागरण देखने गया था। रात 11 बजे वहां से लौटने के बाद सबने चावल और आलू की सब्जी खाई।