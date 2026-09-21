गोलमाल है या मनमानी? पड़ोसी से नाम पूछकर बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज, सवाल उठे तो अफसरों ने दिया ये जवाब

जागरण संवाददाता, आगरा। बिजली चोरी के विरुद्ध चल रहे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) और प्रशासन के संयुक्त अभियान पर सवाल खड़े होने लगे हैं। उपभोक्ता आरोप लगा रहे हैं कि उनके यहां पर चेकिंग ही नहीं हुई और रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। उपभोक्ता वीडियो की मांग कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें विवेचना के लिए पहुंच रहे एंटी थेप्ट थाने के विवेचकों के सामने भी आ रहीं हैं।

रोज कम से कम 70 से 80 रिपोर्ट सर्वाधिक लाइनलास वाले फीडरों से पोषित गांवों में बिजली चोरी को रोके जाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। हर रोज कम से कम 70 से 80 रिपोर्ट दर्ज भी हो रही हैं। कार्रवाई के दौरान लाइनमैन से लेकर जेई पर आरोप भी लग रहे हैं। नगला लालदास के रमेश कुमार ने बताया कि कार्रवाई पक्षपात के आधार पर की जा रही है।

मुकेश कुमार ने बताया कि उनके मीटर से बिजली उपभोग की जा रही है। बावजूद इसके चोरी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जिनके यहां पर चोरी से बिजली जल रही है, उनके यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।