डिजिटल जनगणना के नाम पर साइबर ठगों से रहें सावधान, किसी से न साझा करें OPT या बैंक खाते की जानकारी

जागरण संवाददाता, आगरा। जनगणना के पहले चरण की तरह अगर आप दूसरे चरण में भी स्वगणना फार्म भर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। फॉर्म भरने या फिर जनगणना के नाम पर किसी को भी एक रुपये नहीं दीजिए। अगर कोई भी फोन आता है।

बैंक खाता या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड की जानकारी मांगता है तो यह जानकारी बिल्कुल भी शेयर न करें। साथ ही मोबाइल पर आए वन टाइम पासवर्ड की भी जानकारी न दें। आपकी इस गलती से आपका बैंक खाता खाली हो सकता है।

जनगणना-2027 का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक हुआ था। पहली बार हो रही डिजिटल जनगणना में सात मई से 21 मई तक लोगों को स्वगणना फार्म भरने का मौका दिया गया था। साइबर ठगों ने कई लोगों को फोन कर अहम जानकारी ली और रुपये तक ट्रांसफर करा लिए।

सरकारी कर्मचारी बबलू कुमार ने बताया कि साइबर ठग के झांसे में आकर 100 रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। फार्म में गलती को सही करने के नाम पर रुपये मांगे गए थे। ठग ने दोबारा फोन कर एक हजार रुपये फिर से मांगे थे। बल्केश्वर के आदर्श कुमार के खाते से पांच हजार रुपये निकल गए थे।

जिला जनगणना अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि जनगणना-2027 का दूसरा चरण एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक चलेगा। जिले को 23 जोन और नगर निगम के 100 वार्ड को चार चार्ज में बांटा गया है। 10 हजार कर्मचारियों को लगाया गया है। दूसरे चरण की गणना में भी 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना फार्म भरने का मौका मिलेगा। पहले चरण में जिले के 50 हजार लोगों ने स्वगणना फार्म भरे थे।