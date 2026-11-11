आगरा में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से पलटी कार, NH-19 पर लगा भीषण जाम

जागरण संवाददाता, आगरा। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर सोमवार शाम रामबाग फ्लाईओवर से वाटरवर्क्स की ओर जाते समय तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। राहगीरों ने कार सवार को बाहर निकाला।

गनीमत रही कि कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। दुर्घटना के चलते हाईवे पर करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घटना मंगलवार शाम सवा पांच बजे की है। सिकंदरा निवासी अभिनव सेंग अपनी टाटा नेक्सन कार से फिरोजाबाद से घर लौट रहे थे। रामबाग फ्लाईओवर पार करके वाटरवर्क्स की बढ़ रहे थे। उनकी कार के आगे एक ओर कार चल रही थी। पीछे से एक ट्रक आ रहा था।

बताते हैं हाईवे किनारे आटो चालकों के खड़े होने और लोगों की भीड़ के कारण अभिनव के आगे जा रही कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इस पर अभिनव ने भी ब्रेक लगाकर कार रोक ली। तेज रफ्तार ट्रक का चालक ब्रेक नहीं लगा सका, कार में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर कार सड़क पर पलट गई।